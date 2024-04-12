Ücretsiz oyun! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Her hafta, Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları Epic Games tarafından duyuruldu. Bu oyunlar, bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

Epic Games, bu hafta oyun severlere ücretsiz olarak sunulan oyunu duyurdu: Ghostrunner. Epic Store üzerinden bu hafta boyunca ücretsiz olarak edinilebilecek olan Ghostrunner, hızlı tempolu bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Normalde 169 TL değerinde olan bu oyun, bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

Epic Games'te bu hafta hangi oyun ücretsiz olacak?

Ghostrunner, acımasız bir siberpunk evrende geçen birinci şahıs bakış açısına sahip bir aksiyon oyunudur. Oyuncular, Dharma Kulesi adlı son sığınakta Anahtarcı ile yüzleşmeye çalışırken, hız ve reflekslerini kullanarak zorlu bir mücadele içine girerler. Mara'nın demir yumruğu altında yönetilen Dharma Kulesi'nin sokakları, şiddet dolu ve kaotiktir.

Ghostrunner'ın sistem gereksinimleri de oldukça makuldür. Minimum gereksinimler, Windows 7, 8.1 veya 10 işletim sistemi, Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II X4 965 işlemci, 8 GB RAM, GeForce GTX 1050 veya Radeon RX 550 ekran kartı ve 22 GB kullanılabilir depolama alanı gerektirir. Önerilen sistem gereksinimleri ise Windows 7, 8.1 veya 10 işletim sistemi, Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, 8 GB RAM, GeForce GTX 970 veya Radeon RX 5700 ekran kartı ve 22 GB kullanılabilir depolama alanıdır.

Ghostrunner, PC dışında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi gibi platformlarda da mevcuttur. Epic Games'in ücretsiz olarak sunulan bu oyunu, oyun severlerin dikkatini çekiyor ve geniş bir oyuncu kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor.