Valorant, Xbox Series ve PlayStation 5 konsollarına geliyor

Riot Games, Valorant'ı Xbox Series X|S ve PlayStation 5 konsollarına getireceğini duyurdu.

Riot Games, popüler taktiksel nişancılık oyunu VALORANT'ın, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 konsollarında oynanabilir olacağını duyurdu. Oyunun kapalı beta sürümü, 14 Haziran 2024 tarihinde ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa ve Japonya'da başlayacak.

Konsol çıkışı ve kapalı beta duyurusu

VALORANT'ın konsollara geleceği müjdesi, 2024 Summer Game Fest etkinliğinde VALORANT'ın Baş Yapımcısı Andy Ho ve Prodüksiyon Direktörü Arnar Gylfason tarafından duyuruldu. Konsol oyuncuları, betanın hangi bölgelerde başlayacağı ve nasıl kaydolunabileceği hakkında ayrıntıları Valorant'ın resmi web sitesinden öğrenebilecekler.

Riot Games, VALORANT'ın rekabet bütünlüğünü korumak amacıyla bilgisayar ve konsol sürümleri arasında çapraz platform desteği sağlamayacağını açıkladı. Ancak, oyuncular bilgisayar, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında ortak bir envantere ve oyun ilerlemesine sahip olacaklar. Tüm platformlarda oyuncular, yamaları, dengeleme değişikliklerini, yeni ajanları, haritaları, özel içerikleri ve canlı hizmet özelliklerini eşzamanlı olarak alacaklar.

Prodüksiyon Direktörü Arnar Gylfason, "VALORANT'ı farklı platformlara taşırken, bilgisayar oyuncularına sunduğumuz takım çalışmasına ve taktiksel nişancılığa dayalı rekabetçi oynanış deneyiminden ödün vermememiz gerektiğini biliyorduk. Oyunun temel oynanışının kontrol cihazında da doğal hissettirmesi gerekiyordu. Bu konuda başarılı olduğumuzu umuyoruz ancak son söz elbette oyuncularda" dedi.