Valorant'ın konsol sürümü için kapalı beta testi başlıyor

Valorant'ın konsol sürümü için kapalı beta testleri bugün başlıyor.

Riot Games'in popüler taktiksel nişancı oyunu Valorant, uzun süredir beklenen konsol sürümü için ilk adımı atıyor. Geçtiğimiz hafta sonu, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Riot Games, oyunun konsol sürümü için bir kapalı beta testi düzenleyeceğini de açıklamıştı.

Kapalı beta sürümüne nasıl katılabilirsiniz?

Valorant'ın konsol sürümleri için kapalı beta test süreci, bugün itibarıyla başlıyor. Konsol sahibi oyunseverler, saat 23.00 itibarıyla Valorant'ın bu yeni sürümünü deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Bu süreç, oyuncuların konsol üzerinde oyunun nasıl çalıştığını deneyimlemeleri ve geri bildirimde bulunmaları için önemli bir adım olacak.

PlayStation 5 veya Xbox Series X/S sahibiyseniz ve Valorant'ın kapalı beta sürüm testine katılmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk olarak, buradaki bağlantıya ulaşarak Riot hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Oyun erişime açıldığında, konuyla ilgili bilgilendirme alacaksınız ve teste katılma şansı elde edeceksiniz.

Valorant'ın konsol sürümü, önemli bir özelliğe sahip olacak: çapraz platform desteği. Bu sayede, oyuncular daha önce PC'de oluşturdukları hesaplarına konsol sürümde de ulaşabilecekler. Ancak bu destek, sadece hesaplarla ilgili olacak. Yani PC oyuncuları kendi aralarında, konsol sahipleri ise kendi aralarında eşleşmeye devam edecekler. Bu özellik, oyuncuların mevcut hesaplarını ve ilerlemelerini konsol sürümüne taşıyabilmelerini sağlayacak.