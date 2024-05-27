Warhammer 40K: Gladius - Relics of War Steam'de ve Epic Games Store'da ücretsiz

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War Steam'de ve Epic Games Store'da ücretsiz
Ünlü sıra tabanlı strateji taktik oyunu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Steam ve Epic Games Store'da kısa süreliğine ücretsiz olacak.

Warhammer 40,000 evreninin hayranlarına müjde! Ünlü sıra tabanlı strateji taktik oyunu Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Steam'de ve Epic Games Store'da kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu heyecan verici fırsatla, oyuncular 30 Mayıs'a kadar oyunu kütüphanelerine ekleyerek ömür boyu ücretsiz olarak oynama şansına sahip olacaklar.

Warhammer 40K: Gladius önerilen sistem gereksinimleri

Gladius Prime gezegeninde savaşın ve yıkımın hüküm sürdüğü bu oyun, dört farklı ırkın (Astra Militarum, Space Marines, Orks ve Necrons) Gladius Prime'ı ele geçirmek için mücadelesini konu alıyor. Her ırkın kendine özgü teknoloji ve birimlere sahip olduğu oyunda strateji yeteneklerinizi sergileyebilir, rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz.

Warhammer Festivali'nin bir parçası olarak sunulan bu fırsatla, oyuncular Steam veya Epic Games Store üzerinden Warhammer 40K: Gladius'a ücretsiz erişebilirler. Oyunu kütüphanenize eklemek için yapmanız gereken adımlar oldukça basit: İlgili platformun sayfasına giderek "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklamanız yeterli olacak. Ardından indirme işlemi tamamlandığında, Gladius'un keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ancak ücretsiz olarak oynamak için sisteminizde belirli gereksinimleri karşılamanız gerekecek. Önerilen sistem gereksinimlerine göre, Windows 10 (64-bit) işletim sistemi, Intel Core i5 veya benzeri bir işlemci, 8 GB RAM, Vulkan destekli 3GB GeForce GTX 900 veya AMD RX400 ekran kartı ve 8GB depolama alanı gerekiyor.

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