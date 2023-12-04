Xbox Game Pass için PlayStation ihtimali kapandı

Xbox patronu Phil Spencer, Xbox Game Pass ile ilgili açıklamalarda bulunarak, abonelik sistemini PlayStation ya da Nintendo'ya getirme konusunda bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Microsoft'un Xbox Game Pass'i PlayStation ve Nintendo gibi platformlara getirme planlarına dair geçen hafta yapılan açıklamalara karşılık, Xbox patronu Phil Spencer'dan gelen yeni bir açıklama, bu yönde bir plan olmadığını belirtti. Windows Central ile gerçekleştirdiği röportajda Spencer, Xbox Game Pass'in büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını ancak şu anda başka bir platforma taşıma planlarının olmadığını ifade etti.

Xbox'ı başka bir platforma taşıma düşüncesi yok

Phil Spencer, röportajında üçüncü taraf oyunları Xbox Game Pass'e getirebilmek için yıllık bir milyar dolardan fazla harcama yaptıklarını belirtti. Ancak, Game Pass'i başka bir platforma taşıma düşüncelerinin şu an için gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Bu açıklama, Microsoft'un oyun abonelik hizmetini sadece kendi platformları olan PC ve Xbox konsollarına odaklamaya devam etme niyetini gösteriyor. Spencer, yapılan üçüncü platformlar açıklamasına atıfta bulunarak, şu anda planlarının bu doğrultuda olmadığını ve Xbox Game Pass'in mevcut haliyle devam edeceğini belirtti.