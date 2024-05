Xbox Game Pass'e mayıs ayında eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Microsoft'un popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, Mayıs ayının ilk iki haftasında ekleyeceği yeni oyunları duyurdu.

Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass'e Mayıs ayının ilk iki haftasında eklenen oyunlar duyuruldu. Tomb Raider: Definitive Edition, Brothers: A Tale of Two Sons ve Little Kitty, Big City gibi beş yeni oyun, Game Pass kullanıcıları için sunulacak.

Mayıs ayında Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek?

Xbox ve PC kullanıcıları için geliştirilen Game Pass, oyunculara geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlıyor. Mayıs ayının ilk yarısında, toplamda beş yeni oyun Game Pass'e katılacak.

Bu yeni eklemeler arasında öne çıkanlar arasında, 347 TL değerindeki Tomb Raider: Definitive Edition ve Little Kitty, Big City yer alıyor. Little Kitty, Big City'de, sokaklarda kaybolmuş bir kedinin eve dönüş macerasını deneyimleyeceğiz. Ayrıca, Brothers: A Tale of Two Sons gibi sevilen yapımlar da Game Pass'e dahil edilecek.

İşte, Mayıs ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar: