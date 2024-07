Xbox Game Pass'e temmuz ayında eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu

Temmuz ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu abonelik servisi Xbox Game Pass, her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşmeye devam ediyor. Temmuz ayının ikinci yarısında platforma eklenecek ve platformdan çıkarılacak oyunlar açıklandı.

Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Xbox Game Pass, Temmuz ayının ikinci yarısında beş yeni oyunu kullanıcılarına sunacak. Bu oyunlar, farklı türlerde ve platformlarda oynanabilir olacak.

İşte, 19 Temmuz'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Flock (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 18 Temmuz

(Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 18 Temmuz Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 18 Temmuz

(Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 18 Temmuz Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) - 19 Temmuz

Bu oyunlarla birlikte, kullanıcılar farklı türlerde ve hikayelerde yeni maceralara atılma fırsatı bulacaklar. Özellikle "Flintlock: The Siege of Dawn" ve "Dungeons of Hinterberg" gibi oyunlar, çıkış tarihleriyle heyecanla bekleniyor.

Temmuz ayında Xbox Game Pass, yeni oyunların yanı sıra bazı oyunlar için DLC ve güncellemeler de sunacak. Bu kapsamda, EA Sports College Football 25 için erken erişim denemesi de dahil olacak.

Xbox Game Pass Ultimate ayrıcalıkları

Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ise özel avantajlar ve içerikler sunulacak. Bu avantajlar arasında şunlar bulunuyor:

Stumble Guys: Cyborg Dance Bundle

The First Descendant: Launch Edition Bundle

EA Sports UFC 4: Premium Starter Pack

Temmuz ayında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Her ay olduğu gibi, Temmuz ayında da bazı oyunlar Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. 31 Temmuz'da platformdan çıkarılacak oyunlar şunlar:

A Short Hike

Train Sim World 4

Venba

Bu oyunları oynamak isteyen kullanıcılar, 31 Temmuz'a kadar sürelerini değerlendirerek oyunları bitirebilirler.