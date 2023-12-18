Xbox Game Pass'ten 2 oyun ayrılacak

Xbox Game Pass'ten 2 oyun ayrılacak
Yeni yılın gelişiyle birlikte Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar belli oldu. Xbox Game Pass'ten yeni yılda 2 oyun ayrılıyor.

Xbox Game Pass için oldukça yoğun bir yıl oldu ve bir yıl geride kalıyor. Yeni yıla girerken hep yeni oyunlardan bahsediyoruz ancak platformdan ayrılacak olan iki oyuna da değinmek istiyoruz.

XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR

31 Aralık'tan itibaren Xbox Game Pass'te Naraka Bladepoint - Deluxe Edition ve Monster Train Xbox'ta yer almayacak. Sırada ne olduğuna gelince, Xbox şu an için Ocak ayı hakkında çok sessiz kalıyor, ancak yeni senede değişiklikler söz konusu olabilir.

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