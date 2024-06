Xbox Games Showcase! Yeni oyunlar ve konsollar tanıtıldı

Xbox Games Showcase, son dönemde kapatılan stüdyoların ardından Xbox hayranlarının yüzünü güldürdü. Etkinlikte tanıtılan oyunlar ve yeni konsollar, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

Geçtiğimiz ay Xbox'ın 4 stüdyosunu kapatması büyük bir tartışma yaratmıştı, ancak şirket dün düzenlediği Xbox Games Showcase etkinliği ile bu olumsuz havayı dağıttı. Xbox, uzun zamandır beklenen oyunlarını tanıtarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Yeni oyunlar tanıtıldı

Etkinlik, id Software'in Doom serisinin devamı olan "Doom: The Dark Ages" fragmanıyla başladı. Bu, Doom hayranlarını heyecanlandırdığı kadar, yeni başlangıçlara da kapı araladı. Call of Duty: Black Ops 6, Fable, State of Decay 3, ve yeni bir Gears of War oyunu gibi popüler serilerin devam oyunları da etkinlikte yer aldı.

Ancak sadece mevcut serilerin devam oyunları değil, aynı zamanda orijinal oyunlar da büyük ilgi gördü. South of Midnight, devasa bataklık canavarları ve konuşan bir kedi balığı ile farklı bir macera sunarken, Obsidian Entertainment'ın Avowed'i de dikkat çekti.

Bununla birlikte, Xbox'ın bir sorunu her zamanki gibi devam ediyor: Oyunların çıkış tarihleri belirsiz. Fable gibi büyük projeler için bile net bir lansman tarihi bulunmuyor. Perfect Dark gibi duyurulmuş ancak piyasaya sürülme tarihi belli olmayan oyunlar da mevcut.

Microsoft, etkinlikte yeni Xbox Series X/S konsollarını da tanıttı. Robot Beyazı 1TB Series S, tamamen dijital Xbox Series X ve 2TB Xbox Series X Special Edition gibi yeni konsollar, Xbox donanım portföyünü genişletmeyi amaçlıyor.

Bu etkinlik, Xbox hayranlarını heyecanlandırdığı kadar, oyun endüstrisinin genelini de hareketlendirdi. Oyuncular, yeni oyunlar ve konsollar için sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.