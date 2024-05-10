Xbox mobil oyun mağazası ne zaman kullanıma sunulacak?

Xbox mobil oyun mağazası ne zaman kullanıma sunulacak?
Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı Xbox mobil oyun mağazasının ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzun bir süredir Xbox mobil oyun mağazası üzerinde çalışıyordu. Son haberlere göre, web tabanlı bu uygulama için artık geri sayım başladı.

Temmuzda kullanıma sunulacak

Microsoft'un mobil ekosisteminde popüler oyunlar arasında Candy Crush ve Minecraft gibi devler bulunuyor. Xbox mobil oyun mağazası, lansman döneminde bu tür oyunlara ev sahipliği yapacak ve şirket, gelecekte oyun kütüphanesini genişletmeyi planlıyor. Üçüncü taraf iş ortakları da Xbox'ın mobil oyun mağazasında oyunlarını paylaşabilecekler.

Temmuz ayında kullanıma sunulacak olan bu uygulama, Xbox patronu Sarah Bond'un ifadesine göre, kullanıcılar için geniş kapsamlı bir deneyim sunacak. Oyuncular, uygulama aracılığıyla tüm kitaplıklarına, ödüllerine ve ilerlemelerine erişebilecekler.

Microsoft'un Xbox mobil oyun mağazası, Google Play ve App Store'a rakip olup olmayacağı konusunda ise gelecekte ne yönde ilerleyeceğini gösterecek. Ancak, Microsoft'un mobil oyun kategorisinde güçlü bir konumda olduğunu göz ardı etmemek gerek. Doğru adımlar atıldığı takdirde, Microsoft mobil oyun dünyasında önemli bir oyuncu olabilir.

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