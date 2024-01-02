Xbox Series S ve Series X'te oyuncuları çileden çıkaran Baldur's Gate 3 hatası!

2023'ün en başarılı yapımlarından olan Baldur's Gate 3, Xbox Series X/S'te oynayan oyuncular için can sıkıcı hatalar veriyor. Oyuncular oyunda ilerlese bile bir anda ilerleme kaydedilen kısım siliniyor.

Uzun zamandır beklenen ve birçok ödül kazanan Baldur's Gate 3, Xbox Series X ve S kullanıcılarını etkileyen bir ciddi sorunla karşı karşıya. Oyunun geliştiricisi Larian Studios, oyuncuların ilerlemelerinin kaybolması sorununu en kısa sürede çözmek için çalıştığını belirtirken, Microsoft ise sorunun donanım içindeki bir yazılımdan kaynaklandığını ve çözüm bulmanın biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Baldur's Gate 3'te Xbox oyuncularını kızdıracak hata

Sorun, "kaydet ve çık" seçeneğinin kullanılması durumunda ortaya çıkıyor ve kayıt dosyasının disk üzerine tam olarak yazılmadan oyunun kapanmasıyla ilgili. Microsoft, sorunun farkında olduklarını ve düzeltme çabalarına devam ettiklerini belirtirken, bu süreçte oyunu oynayanların ayrı ayrı kaydetme ve çıkma işlemlerini gerçekleştirmeleri daha güvenli bir seçenek olabilir.

Larian Studios, oyunculara geçici çözümler sunuyor. Oyuncular, kayıt dosyalarını hem Xbox hem de Larian hesaplarına kaydetmeleri tavsiye ediliyor. Bu sayede ilerlemeler kaybolduğunda, Larian'ın platformundan kayıt dosyalarını indirme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca Larian, yüklenebilecek kayıt dosyası sayısını artırmayı planlıyor.

Baldur's Gate 3, Xbox Series X ve S dışında bilgisayarda ve PlayStation 5'te de oynanabilir. Sorunun çözülüp çözülemeyeceği ve ne kadar süreceği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.