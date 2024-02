Xbox sunucuları çöktü! Giriş yapılamıyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox sunucularıyla ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. 17 Şubat'ta başlayan kesintiler, hala çözüme ulaşamadı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son birkaç gündür Xbox sunucularında ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. 17 Şubat'ta başlayan kesintiler hala devam ediyor ve oyuncuları mağdur etmeye devam ediyor.

KESİNTİLER HALA DEVAM EDİYOR

Xbox sunucularında yaşanan sorunlar, Sea of Thieves oyununu indirmek isteyenler ile Call of Duty: Black Ops II oynamak isteyenler arasında yaşanıyor. Başlangıçta sadece Xbox'ı etkilediği düşünülen sorun, daha sonra Microsoft Store'da da bazı sorunların yaşandığı ortaya çıktı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, PC için sorunlar çözülmüş olsa da Xbox ekosistemi için düzeltme çalışmaları hala devam ediyor. Ne zaman düzeltileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Xbox Live için oluşturulan durum sayfasında, başka bir oyun için sorun yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak Call of Duty: Black Ops II ve Sea of Thieves için yaşanan kesintilere ilişkin "Sorunu çözmeye yakınız" bilgisi veriliyor. Sorunla ilgili olarak şu an için başka bir detay bulunmuyor.