Xbox sunucuları uzun süreli kesintinin ardından yeniden aktif

Xbox'ın çevrimiçi sunucuları 2 Temmuz'da yaşanan büyük bir kesintinin ardından nihayet yeniden aktif hale geldi. Kullanıcılar, platformdaki oyunlara ve hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirirken, Microsoft'un bu sorunları çözmesi saatler sürdü.

Xbox'ın çevrimiçi sunucuları büyük bir kesinti yaşadı. Kesinti, 2 Temmuz günü Xbox sunucularının çökmesiyle başladı. Bu durum, kullanıcıların oyunlara ve hizmetlere bağlanamamasıyla sonuçlandı. Microsoft'un resmi açıklamasına göre, oturum açma hizmetlerinde "büyük bir kesinti" yaşandı. Xbox sunucularının geniş ağı göz önünde bulundurulduğunda, kullanıcı deneyimleri farklılık gösterebilir, ancak birçok oyuncu oturum açmakta zorluk çekti.

Microsoft'un müdahalesi

Microsoft, sorunu fark eder etmez hemen harekete geçti. Şirket, Xbox Destek hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bazı kullanıcıların Xbox Live'dan bağlantısının kesildiğinin farkında olduklarını ve konuyu araştırdıklarını belirtti. Ancak, sorunun çözülmesi beklenenden daha uzun sürdü. Microsoft, 2 Temmuz saat 20:49 itibarıyla sorunların büyük ölçüde giderildiğini duyurdu ve kullanıcılardan yaşanan rahatsızlık için özür diledi.

Bu son kesinti, birçok Xbox kullanıcısının sosyal medyada şikayetlerini dile getirmesine ve hayal kırıklıklarını ifade etmesine yol açtı.