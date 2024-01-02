Xbox Türkiye hayalleri yıktı! Yılbaşında kod verdiler ama...

Xbox Türkiye'nin 2024 yılı için gerçekleştirmeyi planladığı sürpriz, oyun severlerin tadını kaçırdı.. Yılbaşı için kod verilecekti ancak büyük çoğunluk kodları alamadı, alanlar da zaten kullanamadı.

Yılbaşı dönemlerinde, birçok firma müşterilerini memnun etmek ve heyecanlandırmak amacıyla çeşitli sürpriz kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda Xbox Türkiye'nin gerçekleştirdiği kampanya, oyun severlerin büyük ilgisini çekti. Ancak, beklentileri karşılamayan bir aksilikle karşılaşılınca hayal kırıklığına neden oldu.

Xbox kodları oyuncuların hayallerini yıkıp geçti

Xbox Türkiye, yeni yıla sayılı dakikalar kala, 2 adet PC Game Pass kodunu paylaştı. Ancak, bu kodlar Türkiye'de kullanılamayacak şekildeydi. Oyun severler arasında büyük bir heyecan yaratmış olan kampanya, kullanılamayan kodlar sebebiyle olumsuz bir dönüş aldı.

Xbox Türkiye, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili Xbox Türkiye ailesi; öncelikle geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda kodu çalışmayanlara yeni kod temin edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ancak, oyun severler arasında hayal kırıklığı ve eleştiriler devam etti.

Oyun severlerin tepkileri arasında, verilen kod sayısının yetersiz olması ve kodları alamayan kişilerin mağduriyeti bulunuyordu. Ayrıca, PC Game Pass kodlarının verilmesi, Xbox kullanıcılarını rahatsız etti. Bazı kullanıcılar, kampanyada Xbox konsollarının göz ardı edildiğini düşündü ve sorunun çözümünü tüm kullanıcılara ücretsiz Xbox Game Pass süresi tanımlanmasını önerdi.