Xbox’ın mobil mağazası bu tarihte gelecek

Xbox’ın mobil mağazası ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu.

Dünya genelinde oyun dünyasının dev isimlerinden biri olan Xbox, Activision ile gerçekleştirdiği birleşmenin ardından yeni projelerine hız kazandırıyor. Şimdi de temmuz ayında kullanıcılarla buluşacak olan mobil oyun mağazasını duyurdu.

Oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek

Microsoft'un sahibi olduğu Xbox, son dönemde yaptığı stratejik hamlelerle oyun endüstrisinde büyük bir etki yaratıyor. Özellikle Activision ve Bethesda gibi dev isimleri satın alarak güçlü bir portföy oluşturan Xbox, şimdi mobil oyun dünyasına adım atıyor.

Xbox Başkanı Sarah Bond, Bloomberg Tech'e yaptığı açıklamada, markanın gelecek hedeflerine değindi. Bond, Xbox'ın mobil mağazasının temmuz ayında piyasaya sürüleceğini belirtti. Phil Spencer tarafından daha önce duyurulan bu proje, oyunculara geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sunacak.

Mobil oyunlar artık oyun endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu nedenle Xbox, mobil oyuncuları da hedefleyerek geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Sarah Bond, mobil mağazanın açılmasıyla birlikte oyuncuların her platformda ortak bir oyun ekosistemine sahip olacaklarını vurguladı.

Xbox'ın mobil mağazası, öncelikle Xbox Game Studios'un oyunlarıyla başlayacak ancak ilerleyen zamanlarda üçüncü parti geliştiricilere de kapılarını açacak. Bu adım, Xbox'ın bulut tabanlı oyun hizmeti olan Xbox Cloud Gaming'in daha da önem kazanmasını sağlayacak.

Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacak olan Xbox mobil mağazası, oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Özellikle Activision'un mobil oyun pazarındaki gücü, bu yeni mağazanın başarısında önemli bir rol oynayacak.