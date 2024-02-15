Xbox'ta, bedava olacak oyunlar belli oldu!

Game Pass Ultimate ve Game Pass Core abonesi olan Xbox kullanıcıları, 15 Şubat'tan 19 Şubat'a Kadar Dead Island 2'yi tamamen ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Uzun süredir Epic Games mağazası dışında pek görünmeyen Dead Island 2, yakın gelecekte Steam gibi farklı platformlarda da boy gösterecek. Bu gelişme Xbox'u harekete geçirdi ve 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Free Play Günleri etkinliğiyle kullanıcılarına iki oyunu da ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca, etkinlikte diğer oyunlar da yer alacak.

XBOX'TA BEDAVA OYUNLAR HANGİLERİ OLACAK?

Free Play Günleri kapsamında ücretsiz oynanabilecek oyunlar şunlardır: