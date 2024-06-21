Yeni Fallout oyunu ne zaman gelecek? Todd Howard'dan Fallout hayranlarına: "Sabırlı Olun"

Bethesda Game Studios direktörü Todd Howard, bir sonraki tek oyunculu Fallout oyununun ne zaman geleceğini açıkladı.

Bethesda Game Studios'un ünlü direktörü Todd Howard, Fallout serisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MrMattyPlays YouTube kanalı ile yaptığı röportajda, Howard, Fallout hayranlarının yeni bir oyun için sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

Fallout'un artan popülerliği

Howard, Amazon Prime Video'nun Fallout dizisinin, serinin popülerliğini daha önce olmadığı kadar artırdığını kabul etti. Ancak Bethesda'nın yeni bir oyun çıkarmak için acele etmeyeceğini vurgulayarak, "Fallout 76'da yapmakta olduğumuzdan farklı şeyler çıkarmaya şimdilik ihtiyaç duymuyoruz" dedi.

Howard, yeni bir "ana hat" tek oyunculu oyun talebinin farkında olduklarını, ancak bu tür oyunların geliştirilmesinin çok zaman ve özen gerektirdiğini belirtti. "Bu konuda acele etmemiz gerektiğini düşünmüyoruz" diyen Howard, Bethesda'nın her yeni oyunun anlamlı bir an olarak hissettirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Serinin en son tek oyunculu oyunu, 2015'te çıkan Fallout 4'tü. Üzerinden neredeyse on yıl geçmesine rağmen, Howard yeni oyunları aceleye getirmemenin daha iyi olduğuna inanıyor.