YouTube'un "Hazır Oyunlar" özelliği tüm kullanıcıların hizmetinde

YouTube, "Hazır Oyunlar" özelliği ile kullanıcılarına eğlenceli bir yenilik sunuyor.

YouTube, platformda geçirilen zamanı daha da artırmayı hedefleyen yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca sınırlı sayıda Premium kullanıcı için test edilen "Hazır Oyunlar" özelliği, artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

75'ten fazla oyun kullanıma açıldı

Bugünden itibaren, YouTube'un "Hazır Oyunlar" bölümünde 75'ten fazla oyun oynanabilir durumda. Bu oyunlar, hem masaüstünde hem de YouTube'un mobil uygulamasında erişilebilir. Dolayısıyla, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, oyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Hazır oyunlar nasıl bulunur?

Masaüstü:

Tarayıcınızdan YouTube.com'a girin.

Ana sayfanın sol tarafındaki menüyü aşağı kaydırarak "Keşfet" bölümünün altındaki "Hazır Oyunlar" sekmesine tıklayın.

Mobil Uygulama:

Ana sayfanın sol üst köşesindeki pusula simgesine dokunun.

Menüden aşağı kaydırarak "Hazır Oyunlar" sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan oyunlar arasında, büyük olasılıkla App Store veya Google Play'den aşina olduğunuz birçok popüler oyun bulunuyor. Örneğin, Cut The Rope, Draw Climber, Merge Heroes, Om Nom: Run ve Slime.io gibi tanıdık oyunlar mevcut.

Google'ın GameSnacks entegrasyonu

TechCrunch'ın da belirttiği gibi, bu mini oyunların birçoğu zaten Google'ın HTML mini oyun hizmeti olan GameSnacks'in bir parçası. Dolayısıyla, bu oyunların YouTube platformunda oynanabilir hale getirilmesi büyük bir çaba gerektirmedi. Ancak, bu entegrasyon sayesinde YouTube'un, kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi artırmayı hedeflediği açıkça görülüyor.

YouTube için potansiyel kazanç

YouTube'un bu hamlesi, kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlamak ve etkileşimi artırmak adına önemli bir adım. Eğer kullanıcılar bu oyunlara ilgi gösterirse, YouTube için büyük bir kazanç anlamına gelecek. Ancak, bu yeni özelliğin uzun vadeli başarısını görmek için biraz zaman gerekecek. Aksi takdirde, bu özellik de Google'ın başarısız ürünler listesine eklenebilir.