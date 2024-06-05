Zotac, "Zone" adını verdiği yeni el konsolunu tanıttı: İşte özellikleri ve rakiplerine karşı farkı

Zotac, "Zone" adını verdiği yeni el konsolunu tanıttı: İşte özellikleri ve rakiplerine karşı farkı
El konsolları, oyunseverler arasında giderek daha popüler hale geliyor ve bu alanda rekabet hızla artıyor. Son dönemde birçok marka, yeni modellerini tanıtarak bu rekabete katkı sağlıyor. Bu trende son katılan markalardan biri de GPU üreticisi Zotac oldu. Computex etkinliği kapsamında tanıtılan "Zone" adlı yeni el konsolu, özellikleriyle dikkat çekiyor.

El konsolları rekabetine yeni bir oyuncu daha katıldı. GPU üreticisi Zotac, Computex etkinliği kapsamında "Zone" adını verdiği yeni el konsolunu duyurdu. Zone, sektördeki rekabeti daha da kızıştırabilecek özelliklere sahip.

Zotac Zone'un özellikleri neler?

Zone, 7 inçlik FHD çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekrana sahip. Bu, el konsollarında daha önce sadece Steam Deck'te gördüğümüz bir özellik.

Cihazda AMD Ryzen 7 8840U çip ve Radeon 780M GPU bulunuyor. Ayrıca 16 GB LPDDR5X-750 bellek ve 512 GB depolama alanı mevcut. Bunların yanı sıra 48 watt'lık bir batarya, Windows 11 işletim sistemi, ön kamera, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi özellikler de yer alıyor.

Tasarımı, Steam Deck'e benzer şekilde tasarlanmış. İki adet analog çubuk ve Xbox Elite kontrolcüye benzeyen 2 aşamalı ayarlanabilir tetikler bulunuyor. Boyutları 310x135x40 mm ve ağırlığı 700 gram olarak açıklandı.

Satış ve fiyat bilgileri

Zotac Zone, önümüzdeki eylül ayında satışa sunulacak. Henüz resmi fiyatı açıklanmadı.

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