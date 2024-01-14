200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, ücretsiz yayınlanacak

200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, ücretsiz yayınlanacak
Ridley Scott'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği 200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, Apple TV+'da izleyicilerle ücretsiz olarak buluşacak.

Ridley Scott'ın yönettiği "Napoleon" filmi, dünya genelinde 214.1 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiştir. Filmde, Joaquin Phoenix'in Napolyon Bonapart'ı, Vanessa Kirby'in ise eşi Josephine'i canlandırdığı görülmektedir. Joaquin Phoenix'in başarılı performansı ve filmde Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden imparatorluğa yükselişinin anlatılması, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Film, Napolyon'un ünlü savaşlarına, hırsına ve liderlik yeteneklerine odaklanarak tarihi bir perspektif sunmaktadır.

Napolyon filmi ücretsiz yayınlanacak

Apple TV+ platformunda ücretsiz olarak yayınlanacak olan "Napoleon" filmi, Napolyon Bonapart'ın yaşamına dair detayları ve liderlik vizyonunu sunan bir yapım olarak dikkat çekmektedir. Ancak, film ne zaman tam olarak yayınlanacak konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır, ancak Şubat ya da Mart ayında izleyicilerle buluşturulması beklenmektedir.

Ayrıca, Scott'ın yönettiği diğer bir film olan "Killers of the Flower Moon", Lily Gladstone'a Altın Küre kazandırarak büyük beğeni toplamıştır ve önümüzdeki aylarda Apple TV+ platformunda yayınlanacaktır. Brad Pitt ve George Clooney'nin başrolde olduğu yeni gerilim filmi "Wolfs" da Apple'ın orijinal filmleri arasında yer alacaktır.

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