2023'te Türkiye’de ve Dünyada en çok hasılat getiren filmler!
2023 yılı, sinema dünyasında birçok başarılı filmi izleyicilerle buluşturdu. Hem Türkiye hem de dünya genelinde gişe başarılarına ulaşan filmler, seyircilerin ilgisini çekti. İşte 2023 yılında Türkiye ve dünya genelinde en çok hasılat yapan filmler...
Türkiye'de 2023'te en çok hasılat yapan ve en çok izlenen 10 film
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
Toplam Hasılat: 170 milyon 239 bin TL
İzleyici Sayısı: 2 milyon 853 bin 70
Oppenheimer
Toplam Hasılat: 187 milyon 788 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 704 bin 369
Atatürk 1881-1919 (1. Film)
Toplam Hasılat: 176 milyon 713 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 608 bin 483
Hızlı ve Öfkeli 10
Toplam Hasılat: 137 milyon 22 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 577 bin 429
Ölümlü Dünya 2
Toplam Hasılat: 181 milyon 824 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 419 bin 65
Barbie
Toplam Hasılat: 141 milyon 47 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 399 bin 139
Avatar: Suyun Yolu
Toplam Hasılat: 101 milyon 995 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 362 bin 96
Kutsal Damacana 4
Toplam Hasılat: 75 milyon 264 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 147 bin 111
John Wick 4
Toplam Hasılat: 89 milyon 82 bin TL
İzleyici Sayısı: 1 milyon 50 bin 239
Çizmeli Kedi: Son Dilek
Toplam Hasılat: 56 milyon 423 bin TL
İzleyici Sayısı: 816 bin 621
Not: Türkiye'deki toplam seyirci sayısı 31 milyon 280 bin 896, gösterime giren toplam film sayısı ise 491'dir.
Dünya genelinde 2023'te en çok hasılat yapan 10 film
Barbie
Toplam Hasılat: 1 milyar 441 milyon dolar
The Super Mario Bros. Movie
Toplam Hasılat: 1 milyar 361 milyon dolar
Oppenheimer
Toplam Hasılat: 952 milyon 21 bin dolar
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Toplam Hasılat: 845 milyon 555 bin dolar
Fast X
Toplam Hasılat: 704 milyon 875 bin dolar
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Toplam Hasılat: 690 milyon 516 bin dolar
The Little Mermaid
Toplam Hasılat: 569 milyon 626 bin dolar
Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1
Toplam Hasılat: 567 milyon 535 bin dolar
Elemental
Toplam Hasılat: 496 milyon 307 bin dolar
Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Toplam Hasılat: 476 milyon 71 bin dolar