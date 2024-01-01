2023'te Türkiye’de ve Dünyada en çok hasılat getiren filmler!

2023 yılı birçok başarılı filmi sinema severlerle buluşturdu. Peki geçtiğimiz yıl Türkiye ve dünyada en çok hasılat elde eden filmler hangileriydi? İşte 2023'ün en çok hasılat yapan filmleri...

2023 yılı, sinema dünyasında birçok başarılı filmi izleyicilerle buluşturdu. Hem Türkiye hem de dünya genelinde gişe başarılarına ulaşan filmler, seyircilerin ilgisini çekti. İşte 2023 yılında Türkiye ve dünya genelinde en çok hasılat yapan filmler...

Türkiye'de 2023'te en çok hasılat yapan ve en çok izlenen 10 film

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

Toplam Hasılat: 170 milyon 239 bin TL

İzleyici Sayısı: 2 milyon 853 bin 70

Oppenheimer

Toplam Hasılat: 187 milyon 788 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 704 bin 369

Atatürk 1881-1919 (1. Film)

Toplam Hasılat: 176 milyon 713 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 608 bin 483

Hızlı ve Öfkeli 10

Toplam Hasılat: 137 milyon 22 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 577 bin 429

Ölümlü Dünya 2

Toplam Hasılat: 181 milyon 824 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 419 bin 65

Barbie

Toplam Hasılat: 141 milyon 47 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 399 bin 139

Avatar: Suyun Yolu

Toplam Hasılat: 101 milyon 995 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 362 bin 96

Kutsal Damacana 4

Toplam Hasılat: 75 milyon 264 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 147 bin 111

John Wick 4

Toplam Hasılat: 89 milyon 82 bin TL

İzleyici Sayısı: 1 milyon 50 bin 239

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Toplam Hasılat: 56 milyon 423 bin TL

İzleyici Sayısı: 816 bin 621

Not: Türkiye'deki toplam seyirci sayısı 31 milyon 280 bin 896, gösterime giren toplam film sayısı ise 491'dir.

Dünya genelinde 2023'te en çok hasılat yapan 10 film

Barbie

Toplam Hasılat: 1 milyar 441 milyon dolar

The Super Mario Bros. Movie

Toplam Hasılat: 1 milyar 361 milyon dolar

Oppenheimer

Toplam Hasılat: 952 milyon 21 bin dolar

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Toplam Hasılat: 845 milyon 555 bin dolar

Fast X

Toplam Hasılat: 704 milyon 875 bin dolar

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Toplam Hasılat: 690 milyon 516 bin dolar

The Little Mermaid

Toplam Hasılat: 569 milyon 626 bin dolar

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Toplam Hasılat: 567 milyon 535 bin dolar

Elemental

Toplam Hasılat: 496 milyon 307 bin dolar

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Toplam Hasılat: 476 milyon 71 bin dolar