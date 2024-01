2024 yılında beklenen filmler! Tam bir film yılı olacak

2023 yılı geride kalırken sinema aşıkları gözünü 2024'e çevirdi. 2024'te vizyona girecek filmler neler? İşte aksiyondan drama 2024'te beyaz perdeye yansıyacak filmler...

2024 yılı, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak bir dizi heyecan verici filmle dolup taşıyor. İşte, merakla beklenen ve 2024'te izleyicilerle buluşacak bazı güçlü yapımlar:

1. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two" (28 Haziran 2024)

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Ethan Hunt'ın yeni maceralarını konu alan bu aksiyon dolu film, büyüleyici sahneleri ve etkileyici kadrosuyla dikkat çekiyor.

2. "Furiosa: A Mad Max Saga" (24 Mayıs 2024)

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Angus Sampson

Yönetmen: George Miller

Mad Max evreninde geçen bu film, Furiosa'nın önceki hikayesini anlatarak izleyicilere heyecan verici bir yolculuk sunmayı vaat ediyor.

3. "Joker: Folie à Deux" (4 Ekim 2024)

Tür: Suç, Dram, Müzikal

Oyuncular: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Brendan Gleeson

Yönetmen: Todd Phillips

2019 yapımı "Joker"ın devamı olan bu filmde, Joaquin Phoenix'in unutulmaz performansını bir kez daha izleyeceğiz. Harley Quinn rolündeki Lady Gaga ise sürpriz bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

4. "The Fall Guy" (1 Mart 2024)

Tür: Aksiyon, Komedi, Dram

Oyuncular: Emily Blunt, Ryan Gosling, Hannah Waddingham

Yönetmen: David Leitch

Emily Blunt ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı bu film, bir dublörün hikayesini konu alarak izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

5. "Kung Fu Panda 4" (8 Mart 2024)

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Seslendirenler: Awkwafina, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan

Yönetmen: Mike Mitchell

Efsanevi panda Po'nun yeni maceraları, animasyon severleri 8 Mart'ta bekliyor. Jack Black ve diğer ünlü seslendirenler, serinin dördüncü filminde de yer alıyor.

6. "A Quiet Place: Day One" (8 Mart 2024)

Tür: Korku, Dram

Oyuncular: Alex Wolff, Denis O'Hare, Djimon Hounsou

Yönetmen: Michael Sarnoski

"Sessiz Bir Yer" serisinin devamı olan bu film, sessizlik içinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor.

7. "Godzilla x Kong: The New Empire" (12 Nisan 2024)

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Brian Tyree Henry

Yönetmen: Adam Wingard

Kong ve Godzilla'nın devasa bir tehdide karşı bir araya gelerek sürükleyici bir mücadeleye gireceği bu film, 12 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.

8. "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" (13 Aralık 2024)

Tür: Aksiyon, Macera, Animasyon

Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Shaun Dooley

Yönetmen: Kenji Kamiyama

Orta Dünya'nın efsanevi bir savaşını konu edinen bu film, "Yüzüklerin Efendisi" evreninde geçen yeni bir hikayeyi izleyicilere sunacak.

9. "Challengers" (26 Nisan 2024)

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist

Yönetmen: Luca Guadagnino

Genç bir tenis turnuvasında rekabet eden üç oyuncunun hikayesini anlatan bu film, spor ve romantizm severleri kendine çekecek.

10. "Madame Web" (14 Şubat 2024)

* Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

* Oyuncular: Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced

* Yönetmen: S.J. Clarkson

Spider-Man evreninin esrarengiz karakterlerinden biri olan Madame Web'in hikayesini konu alan bu film, 14 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.