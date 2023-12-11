Aile Arasında 2 geliyor! İşte detaylar

Aile Arasında 2 geliyor! İşte detaylar
Gülse Birsel'in tarihe geçen filmi Aile Arasında için devam filminin geleceği iddiası gündeme geldi. Gelecek yıl çekilmesi beklenen Aile Arasında 2, yine aynı kadroyla yoluna devam edecek.

Gülse Birsel'in yönetmenliğini üstlendiği ve 2017 yılında vizyona giren "Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "Aile Arasında 2" için çalışmalara başlandığı iddia edildi. İlk film, vizyona girdiği dönemde 5 milyondan fazla seyirci tarafından izlenmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Projenin devam filmi, aynı ekip tarafından çekilecek ve orijinal kadroda yer alan Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel gibi isimleri tekrar bir araya getirecek.

"Aile Arasında 2"nin konusu, ilk filmle uyumlu bir olay örgüsüne sahip olacak ve Fikret ile Solmaz'ın komik maceralarını izleyicilere sunacak. Filmin çekimlerinin yaz aylarında gerçekleştirileceği ve birkaç ay süren hazırlık sürecinden sonra vizyon tarihinin 2024 sonu veya 2025 başı olabileceği belirtiliyor.

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