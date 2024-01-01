Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor! Serenay Sarıkaya detayı

Ajda Pekkan'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı iddia edilirken, Serenay Sarıkaya'nın projede yer alacağı öne sürüldü.

Türk sinema sektörü, ünlü isimlerin hayat hikayelerini konu alan filmlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ajda Pekkan'ın hayatının sinemaya uyarlanmasıyla ilgili olarak yeni bir proje geliştirildiği haberleri yayıldı. İşte bu projenin detayları...

Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan'ın hayatını konu alacak bir film yapılacak.

Ajda Pekkan'ın geçmişi, kariyeri, mücadeleleri ve sanatındaki dönemsel değişimleri ele alan bir senaryo üzerinde çalışılıyor.

Serenay Sarıkaya canlandırabilir

Projenin başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın olması düşünülüyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmamış, bu nedenle kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Ajda Pekkan, geçmişte bu tür projelerle ilgili olarak en çok beğendiği senaryoyu ve onu oynayacak oyuncuyu öneren yapımcı ile el sıkışacağını ifade etmişti. Projeyi onaylamış ve olası bir işbirliği için yeşil ışık yakmıştı.