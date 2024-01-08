Altın Küre 2024 kazananları belli oldu! O filme ödül yağdı

Altın Küre 2024 kazananları belli oldu! O filme ödül yağdı
81. Altın Küre ödül töreni tamamlandı. Törende yılın en iyi film ve dizileri belli olurken, Oppenheimer'a ödül yağdı.

Altın Küre Ödülleri, 81. kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın en iyi film ve dizileri belli olurken, Oppenheimer'a adeta ödül üstüne ödül verildi.

İşte kazananlar:

Film Kategorisi:

En İyi Film (Drama): Oppenheimer
En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Senaryo: Anatomy of a Fall
En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie
En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon: The Boy and the Heron

Dizi Kategorisi:

En İyi Dizi (Drama): Succession
En İyi Dizi (Komedi): The Bear
En İyi Mini Dizi: Beef
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Ali Wong - Beef

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