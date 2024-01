Altın Küre 2024 kazananları belli oldu! O filme ödül yağdı

81. Altın Küre ödül töreni tamamlandı. Törende yılın en iyi film ve dizileri belli olurken, Oppenheimer'a ödül yağdı.

Altın Küre Ödülleri, 81. kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın en iyi film ve dizileri belli olurken, Oppenheimer'a adeta ödül üstüne ödül verildi.

İşte kazananlar:

Film Kategorisi:

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Senaryo: Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon: The Boy and the Heron

Dizi Kategorisi:

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Ali Wong - Beef