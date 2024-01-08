Altın Küre 2024 kazananları belli oldu! O filme ödül yağdı
Altın Küre Ödülleri, 81. kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın en iyi film ve dizileri belli olurken, Oppenheimer'a adeta ödül üstüne ödül verildi.
İşte kazananlar:
Film Kategorisi:
En İyi Film (Drama): Oppenheimer
En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
En İyi Senaryo: Anatomy of a Fall
En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie
En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
En İyi Animasyon: The Boy and the Heron
Dizi Kategorisi:
En İyi Dizi (Drama): Succession
En İyi Dizi (Komedi): The Bear
En İyi Mini Dizi: Beef
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Ali Wong - Beef