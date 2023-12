Amazon Prime Video, 2024 yapımları çıktı

Amazon Prime Video; önümüzdeki yıl izleyici bulaşacak. The Boys, Fallout, Road House gibi yapımlardan yeni görüntüler gelmeye başladı. İşte detaylar...

Amazon Prime Video, orijinal içeriklere yaptığı önemli yatırımlar ve popüler yapımlarıyla dikkat çeken bir dijital platform haline gelmiştir. Netflix ve Disney+ gibi devlerle rekabet edebilecek düzeyde popülerlik kazanan Amazon Prime Video, 2024 yılında izleyicilere heyecan verici bir içerik yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

2024 yılında Amazon Prime'a gelecek yapımlar

Prime Video'nun 2024 planları arasında dikkat çeken yapımlar arasında "The Boys" dizisinin 4. sezonu ve "Invincible" dizisinin yeni bölümleri bulunuyor. The Boys, platformun en başarılı dizilerinden biri olup izleyicilerle 4. sezonuyla buluşacak. Aynı şekilde, "Invincible" dizisinin 2. sezonu da 2024'te yayınlanacak ve seriyi tamamlayacak.

Yeni diziler arasında öne çıkan yapımlardan biri de popüler video oyun serisi Fallout'tan uyarlanan dizi. Jonathan Nolan'ın imzasını taşıyan Fallout, 12 Nisan'da izleyicilerle buluşacak ve büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Amazon Prime Video'nun sinema tarafında da iddialı projeleri bulunuyor. Yayınlanan tanıtım videosunda öne çıkan filmler arasında Jake Gyllenhall'ın başrolde olduğu Road House'un yeniden çevrimi ve Anne Hathaway'li The Idea of You yer alıyor.

2024, Amazon Prime Video için sevilen yapımların yeni sezonları, heyecan verici diziler ve iddialı sinema projeleriyle dolu bir yıl olacak gibi görünüyor. Prime Video'nun izleyicilere sunduğu geniş içerik yelpazesi, platformu dijital yayın dünyasındaki önemli bir oyuncu haline getiriyor.