Amazon Prime'ın en başarılı dizisi!

Amazon Prime Video'nun dijital platformunda yayınlanan Fallout dizisi, hızla genişleyen izleyici kitlesiyle büyük bir başarı elde etti.

Amazon Prime Video'nun dijital platformunda yayınlanan Fallout dizisi, kısa bir süre içinde büyük bir başarı elde etti. Yayınlanmasından itibaren sadece 16 gün içinde 65 milyon izleyiciye ulaşan dizi, Yüzüklerin Efendisi dizisinden sonra Amazon Prime'da en çok izlenen ikinci dizi unvanını kazandı.

En popüler yapımlar arasında yerini aldı

Amazon, Fallout'un hızla genişleyen izleyici kitlesiyle ilgili bilgileri paylaşırken, dizinin özellikle 18-34 yaş arası yetişkinler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. İzleyicilerin %60'ının Amerika dışından olduğu vurgulanırken, özellikle İngiltere, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerde büyük bir hayran kitlesi edindiği ifade ediliyor.

Ancak, Amazon'un izleyici sayısını nasıl hesapladığına dair net bir açıklama yapılmadı. İzleyicilerin bir veya birden fazla bölümü tamamladıktan sonra mı yoksa sezonun tamamını bitirdikten sonra mı sayıldığı belirsizliğini koruyor.

Fallout'un bu hızlı başarısı, Amazon Prime Video'nun orijinal içerikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor. Dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanarak dijital platformun en popüler yapımları arasında yerini aldı.