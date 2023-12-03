Amazon Prime'ın gözdesi The Boys'dan yeni sezon fragmanı geldi!

Amazon Prime'ın sevilen dizisi The Boys'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmana bakılırsa yeni sezonda oldukça aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor.

Amazon Prime, popüler çizgi roman uyarlaması "The Boys"un hayranlarını heyecanlandıracak bir duyuru yaptı. 2019'da yayına başlayan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanan diziden 4. sezon fragmanı geldi.

Gareth Ennis ve Darick Robertson'ın çizgi romanlarından uyarlanan "The Boys", süper kahraman temasını alışılmışın dışında bir bakış açısıyla sunarak büyük beğeni toplamıştı. Dizinin 4. sezonunda da aksiyon dolu sahneler ve sürükleyici bir hikaye bekleyen izleyicilere, fragmanla birlikte nefes kesen bir önizleme sunuldu.

The Boys 4. sezon fragmanı geldi

Fragmana göre, 4. sezon, Neuman ve Singer'ın seçimiyle başlıyor gibi görünüyor. Gizli süper kahraman Neuman'ın seçimi, Butcher, Hughie ve The Boys'un hayatını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor; zira intikam hikayeleri hız kesmiyor.

Ayrıca, Amazon Prime, "The Boys" evreninde geçecek yeni bir spin-off dizisi üzerinde çalıştığını duyurarak hayranlarına bir sürpriz daha yapmış durumda. Variety ile yapılan bir röportajda dizinin yaratıcısı Eric Kripke, 4. sezonda "Gen V" adı verilen süper hedefli bir virüsün önemli bir olay örgüsü noktası olacağını belirtti. Yeni sezonun 2024 yılında yayımlanması planlanıyor, ancak Amazon Prime henüz net bir tarih vermedi. Heyecanla beklenen yeni sezonun, izleyicilere bol aksiyon ve sürprizlerle dolu bir deneyim sunması bekleniyor.

İşte yeni sezon fragmanı: