22 Aralık'ta dünya genelinde vizyona giren Aquaman 2, eleştirmenlerden düşük puanlar almasıyla birlikte, gişede beklentilerin çok altında kalarak adeta çakıldı.

DC Sinematik Evreni'nin devam filmi olan "Aquaman and the Lost Kingdom" (Aquaman 2), uzun zamandır beklenen gişe başarısını elde edemedi. 22 Aralık'ta dünya genelinde vizyona giren film, sadece 27.6 milyon dolarlık hasılat elde ederek beklenenin altında bir performans sergiledi.

Aquaman 2 gişede fena çakıldı

İlk filmin büyük başarısının ardından Aquaman 2'nin düşük gişe rakamları, DC Sinematik Evreni'ndeki zorlu dönemi bir kez daha gözler önüne serdi. Film, ABD dışındaki pazarlarda da sadece 80 milyon dolar hasılat elde edebildi. Bu durum, prodüksiyon bütçesinin 200 milyon doların üzerinde olduğu göz önüne alındığında oldukça endişe verici.

Aquaman 2'nin eleştirmenlerden ve izleyicilerden düşük not alması, gelecek haftalarda izleyici çekmesini daha da zorlaştırabilir. Ancak DC Films için umutlar tamamen tükenmiş değil. Zack Snyder'ın öncülüğünde başlayan mevcut sinematik evrenin sona ermesiyle, James Gunn ve Peter Safran liderliğinde yeni bir DC Sinematik Evreni'nin kapıları aralanacak. Yeni evrenin ilk filmi olan "Superman Legacy"nin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

Aquaman 2'nin beklenen gişe başarısını elde edememesi, DC hayranlarını ve sinema endüstrisini gelecekteki DC filmleri konusunda daha fazla meraklandırabilir.