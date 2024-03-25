Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor! Arda Turan'ın belgesi nerede yayınlanacak?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, kariyerinin detaylarını merak edenleri heyecanlandıran bir duyuru yaparak, hayatının belgesel olacağını söyledi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, kariyeri hakkında bir belgesel hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor

Resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Arda Turan: Yüzleşme" ismiyle yayınlanacak belgeselin çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Belgeselin ne zaman izleyicilerle buluşacağı henüz netlik kazanmazken, Prime Video platformunda yayınlanacağı belirtildi. Bu gelişme, futbolseverler arasında heyecan uyandırırken, Arda Turan'ın kariyerine dair merak edilen pek çok detayın belgeselde yer alması bekleniyor.