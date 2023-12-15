Atatürk 1881-1919 filminin ikinci fragmanı geldi

Atatürk 1881-1919 filminin ikinci fragmanı geldi
"Atatürk 1881–1919" filminin ikinci bölümü için yeni fragman yayınlandı. Böylece filmin ikinci partı için vizyon tarihi de belli oldu.

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Atatürk filmi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ü başarılı bir şekilde canlandıran Aras Bulut İynemli, filmin ilk bölümündeki performansıyla izleyici büyülemeyi başarmıştı. İkinci bölümün ne zaman geleceği merak edilirken, fragman geldi.

Fragman, Atatürk The Movie YouTube kanalı üzerinden de izleyiciyle buluştu. Başlangıçta projenin Disney+'ta tüm dünyaya sunulacağı açıklanmış, ancak daha sonra farklı bir plana dönüştürülmüştü. Kasım ayında vizyona giren ilk bölüm büyük ilgi görmüş ve izleyicilerle buluşmuştu. Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı fragman, ikinci bölümde nelerin işleneceğine dair ipuçları sunuyor.

Atatürk 1881–1919'dan fragman geldi

Fragman, "Atatürk 1881–1919" adıyla anılan projenin ikinci bölümünde Çanakkale Savaşı ve sonrasındaki dönemin anlatılacağını gösteriyor. İkinci bölüm, 5 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

İşte yeni fragman:

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