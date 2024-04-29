Avengers 5 ne zaman çekilecek? Avengers 5 ne zaman sinemalara gelecek?

Marvel'in beşinci Avengers filmi olan "Avengers 5"in çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Marvel evreninin hayranları için heyecan verici bir haber geldi! Nexus Point News'in elde ettiği bilgilere göre, Avengers'in beşinci filmi olan "Avengers 5" çekimlerine Ocak 2025'te başlanacak.

Vizyon tarihi belli oldu

Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) sızıntılarıyla tanınan Nexus Point News, bir sonraki Avengers filminin yılbaşından kısa bir süre sonra kameraların önüne geçeceğini duyurdu. Ayrıca kaynaklar, merakla beklenen bu dev yapımın büyük bir kısmının İngiltere'de çekileceğini de belirtti.

Başlangıçta "Avengers: The Kang Dynasty" olarak bilinen film, Marvel'in Kang'ın eski aktörü Jonathan Majors'u değiştirmesiyle adı değiştirilene kadar "1 Mayıs 2025" tarihinde vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak 2023 Hollywood grevleri, Avengers 5'in vizyon tarihini 1 Mayıs 2026'ya erteledi.

Tabii ki, bu tarih kesin değil. Marvel, daha fazla hazırlık süresi gerektiğine karar verirse, Avengers 5'in vizyon tarihi tekrar değişebilir. Ancak, Loki'nin ilk sezonunun ve Doctor Strange 2'nin yazarı Michael Waldron'un filmin yeni başyazarı olarak atanması, erteleme olasılığını azaltıyor gibi görünüyor.

Diğer yandan, Destin Daniel Cretton'un ayrılmasının ardından Marvel, hala film için yeni bir yönetmen arayışında. Ancak ana çekimler başlamadan önce bu önemli rolün doldurulması için yeterince zaman olduğunu belirtmek gerek.

Son günlerde Avengers 5'e dair önemli bir diğer haber de, DanielRPK'in Patreon üzerinde Marvel projeleri hakkında yaptığı sızıntılarla ilgili. DanielRPK'ye göre birçok Marvel oyuncusu, Ocak 2025'ten önce hazır olmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Ancak DanielRPK, Fantastik Dörtlü'nün Avengers 5'te yer almayacağını iddia ediyor. Dörtlünün son büyük ekran macerasının alternatif bir evrende geçeceği söylentileri göz önüne alındığında, Mr. Fantastic, Invisible Woman, The Human Torch ve The Thing'in Avengers'ın yeni ekibinde yer almaması şaşırtıcı olmayacak.