Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 Türk yapımı var
Netflix, izlenme sürelerine göre hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. Peki, listenin birinci sırasında hangi dizi yer alıyor?
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. Peki, listenin birinci sırasında hangi dizi var?
İşte, 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…
TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
10. Regular Show (1. Sezon)
9. House of Ninjas (1. Sezon)
8. Rick and Morty (7. Sezon)
7. Young Sheldon (1. Sezon)
6. Formula 1: Drive to Survive (6. Sezon)
5. Kübra (1. Sezon)
4. Fury
3. One Day
2. Kuvvetli Bir Alkış
1. Avatar: The Last Airbender
Son Haberler