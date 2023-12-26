Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi

Cem Karaca'nın hayatına odaklanacak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden tanıtım fragmanı geldi. Cem Karaca'nın gözyaşları filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmle ilgili tüm bilmeniz gerekenler....

Türkiye'nin rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksyion ve Aytaç Medya'nın üstlendiği filmde, Cem Karaca'yı ünlü aktör İsmail Hacıoğlu canlandıracak.

CEM KARACA'NIN FİLMİNDEN FRAGMAN GELDİ

Yaklaşık 37 saniyelik fragman, film hakkında küçük bir öngörü sunuyor. Henüz detaylı sahneleri göstermese de fragman, İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca karakterine büründüğü anlardan kesitler içeriyor. Filmde Cem Karaca'nın müzik kariyeri, özel hayatı ve mücadele dolu yaşamı ele alınacak.

Film, yönetmen Yüksel Aksu tarafından yönetiliyor. Senaryo ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu'nun yanı sıra Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Karaman, Melisa Döngel ve Alper Saldıran gibi deneyimli isimler yer alıyor.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, 26 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek. Türkiye'nin müzik tarihinde önemli bir yer tutan Cem Karaca'nın hayatını anlatan bu yapımda, sanatçının mücadele dolu yaşamına ve müzik kariyerine odaklanacak. Türkiye'nin rock müziğinin iz bırakan isimlerinden birine dair bu film, izleyicilere sanatçının dünyasına dair özel bir bakış sunmayı amaçlıyor.