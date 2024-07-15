Çılgın Hırsız serisi o özelliğiyle tarihe geçti!

Çılgın Hırsız serisi o özelliğiyle tarihe geçti!
Çılgın Hırsız serisi, dünya gişelerinde devasa gelir elde ederek yeni bir rekorun sahibi oldu.

Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisi, tarihe geçen bir rekorla animasyon film endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Çılgın Hırsız serisinin tarihi başarısı

Çılgın Hırsız serisi, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenilerek izleniyor. 2010 yılında başlayan bu animasyon serisi, hem eleştirmenlerden hem de gişe istatistiklerinden aldığı yüksek notlarla dikkat çekti. Bugüne kadar yayımlanan dört ana film ve çeşitli yan ürünlerle birlikte toplamda 5 milyar dolarlık bir gişe hasılatına ulaşıldı. Bu büyük başarı, Çılgın Hırsız serisini animasyon film tarihinin en karlı yapımı haline getirdi.

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