Cobra Kai hayranlarını sevindiren haber! Final sezonu tam 15 bölümden oluşacak

Netflix, Cobra Kai'nin 6. sezonunun ne zaman, kaç kısım ve bölüm olarak yayınlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Cobra Kai'nin final sezonu ile ilgili üzücü haberler gelmişti. Ancak Netflix, yeni bir açıklama yaparak hayranlarını sevindirdi. Dizinin son sezonunun tam 15 bölüm olacağını duyurdu ve bu haberi resmi X hesabından paylaştı.

18 Temmuz'da başlayacak

Dizinin hayranlarını heyecanlandıran gönderide, "Bir efsanenin sonu büyük bir finali hak eder. 15 bölüm. Üç kısımlık bir etkinlik. Her şey 18 Temmuz'da başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Cobra Kai 6. sezonundan bazı görüntüler de paylaşıldı.

Final sezonu 3 kısım halinde yayınlanacak. İlk kısım 18 Temmuz 2024'te, ikincisi 28 Kasım'da, üçüncü ve son kısım ise 2025'in başlarında izleyicilerle buluşacak. Her kısım 5 bölümden oluşacak, yani 2024'te 10 bölüm ve 2025'te 5 bölüm daha yayınlanacak.

Netflix'in açıklamasına göre, oyuncular final sezonu için oldukça heyecanlı. Cobra Kai'nin Vadi'den elenmesiyle, senseilerin ve öğrencilerin karatenin dünya şampiyonası olan Sekai Taikai'de yarışıp yarışmayacaklarına ve nasıl yarışacaklarına karar vermeleri gerekecek. Yardımcı programcı Hayden Schlossberg'in belirttiğine göre, bu, işleri bir sonraki seviyeye taşıyor.

6. sezonun oyuncu kadrosunda Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro ve Oona O'Brien yer alıyor. John Kreese'i canlandıran Kove'un söylediğine göre, yeni sezonda izleyicilerin bayılacağı pek çok sürpriz var. Ayrıca, Miguel Diaz'ı canlandıran Maridueña da Kreese ile aynı fikirde.

Dizinin yapımcıları, hayranlarına yazdıkları bir mesajda, "Cobra Kai'deki ilk gün hedefimiz her zaman diziyi kendi istediğimiz şekilde bitirmek ve Vadi'yi her zaman hayal ettiğimiz zaman ve yerde bırakmak oldu. Bu nedenle, bu başarıyı büyük bir gurur ve minnettarlıkla duyurabiliyoruz... Bu fandom için acı tatlı bir gün olsa da Miyagiverse hiç bu kadar güçlü olmamıştı" açıklamasında bulundu.