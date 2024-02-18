Deadpool'un, üçüncü filminin ismi belli oldu!

Bu yıl vizyona girecek tek Marvel yapımı olan Deadpool 3'ten ilk tam fragman gelirken, filmin adı da belli oldu.

Yıllardır düzenli olarak yılda en az 2 yeni film çıkaran Marvel, Deadpool 3'ün temmuz ayında vizyona girecek yapım için bir tam fragman paylaştı. Fragmanda filmin adını da Deadpool & Wolverine olarak açıklamış oldu.

DEADPOOL & WOLVERİNE FRAGMANI

Dördüncü duvarı sık sık kırmasıyla bilinen düşük çeneli paralı askerimiz Deadpool, bu yapımla birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne geçiş yapacak. Elbette Fox'un diğer X-Men karakterleri de kendilerine yeni dönemde Marvel yapımlarında yer bulmaya bu filmle başlamış olacak.

DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Ryan Reynolds bir kez daha Deadpool/Wade Wilson karakterine hayat verecek. Ona eşlik edecek en önemli isim ise Hugh Jackman'ın oynadığı Wolverine/Logan karakteri olacak. Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Kör Al), Karan Soni (Dopinder), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) de yeniden eski rollerine dönecek.

DEADPOOL & WOLVERİNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz'da sinemalarda vizyona girecek. İlk olarak sinema salonlarında gösterilecek olan film daha sonra da Disney+ platformunda karşımıza çıkacak.