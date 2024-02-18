Deadpool'un, üçüncü filminin ismi belli oldu!

Deadpool'un, üçüncü filminin ismi belli oldu!
Bu yıl vizyona girecek tek Marvel yapımı olan Deadpool 3'ten ilk tam fragman gelirken, filmin adı da belli oldu.

Yıllardır düzenli olarak yılda en az 2 yeni film çıkaran Marvel, Deadpool 3'ün temmuz ayında vizyona girecek yapım için bir tam fragman paylaştı. Fragmanda filmin adını da Deadpool & Wolverine olarak açıklamış oldu.

DEADPOOL & WOLVERİNE FRAGMANI

Dördüncü duvarı sık sık kırmasıyla bilinen düşük çeneli paralı askerimiz Deadpool, bu yapımla birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne geçiş yapacak. Elbette Fox'un diğer X-Men karakterleri de kendilerine yeni dönemde Marvel yapımlarında yer bulmaya bu filmle başlamış olacak.

DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Ryan Reynolds bir kez daha Deadpool/Wade Wilson karakterine hayat verecek. Ona eşlik edecek en önemli isim ise Hugh Jackman'ın oynadığı Wolverine/Logan karakteri olacak. Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Kör Al), Karan Soni (Dopinder), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) de yeniden eski rollerine dönecek.

DEADPOOL & WOLVERİNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz'da sinemalarda vizyona girecek. İlk olarak sinema salonlarında gösterilecek olan film daha sonra da Disney+ platformunda karşımıza çıkacak.

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