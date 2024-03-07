Dengeler değişti! İşte IMDb'nin ilk 10 filmi

İnternet dizi ve film platformu IMDb'nin Top250 listesi değişti. Peki, listede hangi yapımlar var?

İnternet dizi ve film platformu IMDb'nin Top250 listesi değişti. Geçen haftalarda vizyona giren Denis Villeneuve imzalı "Dune 2", listede 10'uncu sıraya yerleşti.

IMDb'NİN İLK 10 FİLMİ

10. Dune:

Çöl Gezegeni Bölüm İki (2024) 9.0 Tür: Dram, Bilim Kurgu Yönetmen: Denis Villeneuve Senarist: Denis Villeneuve, Jon Spaihts Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediyor.

9. Yüzüklerin Efendisi:

Yüzük Kardeşliği (2001) 8.9 Tür: Macera, Fantastik Yönetmen: Peter Jackson Senarist: Peter Jackson, Fran Walsh Oyuncular: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen Film, dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor.

8. Ucuz Roman (1994) 8.9 Tür:

Dedektif, Dram Yönetmen: Quentin Tarantino Senarist: Quentin Tarantino, Roger Avary Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman "Ucuz Roman"da Honey Bunny ve Pumpkin, hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çift küçük soyguncudur. Öteyandan, iki kaşarlanmış gangster, Vincent Vega ve Jules, günlük işlerinden biri olarak, patronlarına ödemeyi geciktiren bir kaç sahetekar genci vurmaya giderler. Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını kesiştirecektir.

7. Yüzüklerin Efendisi:

Kralın Dönüşü (2003) 9.0 Tür: Macera, Fantastik Yönetmen: Peter Jackson Senarist: Peter Jackson, Philippa Boyens Oyuncular: Sean Astin, Elijah Wood, Viggo Mortensen "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü", Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor.

6. Schindler'in Listesi (1993) 9.0 Tür:

Biyografik, Dram, Tarihi Yönetmen: Steven Spielberg Senarist: Steven Zaillian Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes Film, Oskar Schindler adlı bir Alman iş insanınım 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede bin 100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

5. 12 Öfkeli Adam (1957) 9.0 Tür:

Dram, Mahkeme Yönetmen: Sidney Lumet Senarist: Reginald Rose Oyuncular: Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler Film, cinayetle suçlanan bir genç ile ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediyor.

4. Baba 2 (1974) 9.0 Tür:

Dedektif, Dram Yönetmen: Francis Ford Coppola Senarist: Mario Puzo, Francis Ford Coppola Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton Genç Corleone, Amerika’ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri’nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir.

3. Kara Şövalye (2008) 9.0 Tür:

Aksiyon, Gerilim Yönetmen: Christopher Nolan Senarist: Jonathan Nolan, Christopher Nolan Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart "Kara Şövalye", halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker'in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları'nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman'in hikayesini konu ediyor.

2. Baba (1972) 9.2 Tür:

Dedektif, Dram Yönetmen: Francis Ford Coppola Senarist: Francis Ford Coppola, Mario Puzo Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan "Baba", 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor.

1. Esaretin Bedeli (1994) 9.3 Tür:

Dram Yönetmen: Frank Darabont Senarist: Frank Darabont, Stephen King Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.