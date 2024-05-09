Disney+, Hulu ve Max içerikleri artık aynı platformda

Disney, Hulu ve Max içeriklerini tek bir platformda birleştirecek yeni bir çalışma içerisinde olduğunu duyurdu.

Disney+'ın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan popülerlik, şimdi yeni bir adım atıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar artık Disney+, Hulu ve Max içeriklerine tek bir platformdan erişebilecekler.

Yeni paketin fiyatı ne kadar olacak?

Disney+, bir süre önce Hulu entegrasyonunu başlatmıştı. Bu, bazı bölgelerde Disney+ abonelerinin Hulu'ya erişimine imkan tanıyarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmişti. Şimdi ise bu entegrasyon bir adım daha ileriye taşınıyor. Artık Max'te bulunan içerikler de Disney+ aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Yeni paketle ilgili fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, Warner Bros. tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni paketin hem reklamlı hem de reklamsız versiyonları olacak. Dolayısıyla, kullanıcılar farklı fiyatlandırma seçenekleriyle karşılaşacaklar. Yaz mevsiminin ilerleyen dönemlerinin çıkış için işaret edildiği belirtiliyor.

Warner Bros. Discovery'nin küresel yayın ve oyunlardan sorumlu CEO'su JB Perrette, bu yeni adımla içerik çeşitliliğinin artacağını ve daha fazla aboneye ulaşacaklarını ifade etti. Perrette, bu yeni paketin tüketicilere en iyi içerik koleksiyonunu sunacağını belirterek iddialı bir çıkış yaptı.