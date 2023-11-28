Drive to Survive 6. sezon çıkış tarihi belli oldu
Netflix ve Formula 1 işbirliğinde hazırlanan popüler belgesel serisi "Formula 1: Drive to Survive," 6. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2023 Dünya Şampiyonası'nın perde arkasını ele alan bu sezon, 23 Şubat 2024 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak.
İlk sezonuyla büyük bir beğeni toplayan ve Formula 1 dünyasına dair çarpıcı sahneleri ve sürücülerin duygusal anlarını izleyicilere aktaran "Drive to Survive," özellikle geniş bir izleyici kitlesi kazanarak Formula 1'e olan ilgiyi artırmıştı.
23 Şubat'ta geliyor
2023 Dünya Şampiyonası'nın şampiyonu olan Max Verstappen'in performansına ve üçüncü dünya şampiyonluğuna odaklanacak. Verstappen, Red Bull Racing Honda takımıyla gösterdiği etkileyici performansıyla büyük bir başarı elde etmişti.
Formula 1 hayranları, bu sezonun heyecanını ve sürücülerin arka planındaki ilginç hikayeleri öğrenmek için 23 Şubat'ı bekleyecekler.