Dune'un devam filminden beklenen fragman geldi

Dune'un devam filminden beklenen fragman geldi
2021'de çıkan Dune'un devamı Dune: Part Two'dan 3. fragman geldi. Yayınlanan fragman, izleyiciyi çok daha büyük bir filmin beklediğini gösteriyor.

Frank Herbert'in 1965 tarihli aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Dune, 2021'de seyirciyle buluşmuştu. Bilim kurgu türündeki bu yapıt, yönetmenliğini Denis Villeneuve'un üstlendiği ve dünya çapında büyük bir başarı elde ederek altı Oscar ödülü kazandı.

Dune'un devam filmi olarak planlanan Dune: Part Two, sinemaseverlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kasım ayında gösterime girmesi beklenen film, ancak Hollywood'da yaşanan grev nedeniyle 2024'e ertelendi. Ancak bugün, bekleyişin ardından, filmle ilgili heyecan verici yeni bir fragman paylaşıldı. Fragman, izleyicilere görsel bir şölen vaat ederken, karakterlere odaklanma fırsatı sunuyor.

Dune: Part Two, ilk filmde olduğu gibi uzak bir gelecekte geçiyor ve tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in kontrolünü elinde bulunduran Paul Atreides'in hikayesini sürdürüyor. Fragman, ikinci filmin ilkinden daha büyük olacağını ve izleyicileri bir dizi etkileyici kum solucanı sahnesiyle karşılaştıracağını gösteriyor.

Devam filminin vizyon tarihi 15 Mart 2024 olarak belirlenmiş durumda.

Dune: Part Two'nun kadrosunda, yönetmen koltuğunda yine Denis Villeneuve bulunurken, senaryoyu Villeneuve ve Jon Spaihts birlikte kaleme aldı. Başrollerde Timothee Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem gibi tanınmış isimler yer alacak. Ayrıca Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken gibi ünlü oyuncular da kadroya katılacak.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!