Dune'un devam filminden beklenen fragman geldi

2021'de çıkan Dune'un devamı Dune: Part Two'dan 3. fragman geldi. Yayınlanan fragman, izleyiciyi çok daha büyük bir filmin beklediğini gösteriyor.

Frank Herbert'in 1965 tarihli aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Dune, 2021'de seyirciyle buluşmuştu. Bilim kurgu türündeki bu yapıt, yönetmenliğini Denis Villeneuve'un üstlendiği ve dünya çapında büyük bir başarı elde ederek altı Oscar ödülü kazandı.

Dune'un devam filmi olarak planlanan Dune: Part Two, sinemaseverlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kasım ayında gösterime girmesi beklenen film, ancak Hollywood'da yaşanan grev nedeniyle 2024'e ertelendi. Ancak bugün, bekleyişin ardından, filmle ilgili heyecan verici yeni bir fragman paylaşıldı. Fragman, izleyicilere görsel bir şölen vaat ederken, karakterlere odaklanma fırsatı sunuyor.

Dune: Part Two, ilk filmde olduğu gibi uzak bir gelecekte geçiyor ve tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in kontrolünü elinde bulunduran Paul Atreides'in hikayesini sürdürüyor. Fragman, ikinci filmin ilkinden daha büyük olacağını ve izleyicileri bir dizi etkileyici kum solucanı sahnesiyle karşılaştıracağını gösteriyor.

Devam filminin vizyon tarihi 15 Mart 2024 olarak belirlenmiş durumda.

Dune: Part Two'nun kadrosunda, yönetmen koltuğunda yine Denis Villeneuve bulunurken, senaryoyu Villeneuve ve Jon Spaihts birlikte kaleme aldı. Başrollerde Timothee Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem gibi tanınmış isimler yer alacak. Ayrıca Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken gibi ünlü oyuncular da kadroya katılacak.