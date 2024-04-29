Facebook'un rolüne odaklanacak devam filmi: "The Social Network" 2 yolda

Aaron Sorkin'in yönetmenliğindeki devam filmi heyecanla beklenen "The Social Network" 2'nin çekimlerine başlanacağı açıklandı.

Facebook'un yükselişi ve etkilerini konu alan "The Social Network" isimli film, 2010 yılında büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise yapımcı Aaron Sorkin'in yönetiminde bu filmi takip eden bir devam filmi geliyor. Sorkin, ikinci filmin hazırlıklarına başladıklarını duyurdu ve yeni yapımın, ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan kongre baskını sırasında Facebook'un rolünü ele alacağını belirtti.

Facebook'un olaylardaki rolü ve sosyal medyanın etkisi işlenecek

6 Ocak 2021'de, eski ABD Başkanı Trump'ı destekleyen ve Biden'ın seçimleri hileyle çaldığını iddia eden on binlerce kişi ABD kongresini basmıştı. Bu olaylar sırasında yaşanan çatışmalarda altı kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Sorkin'in belirttiğine göre, bu filmde Facebook'un olaylardaki rolü ve sosyal medyanın etkisi dramatik bir şekilde işlenecek.

Henüz Facebook'un bu olaydaki rolüne dair somut bir suçlama olmamakla birlikte, Sorkin'in filmiyle bu konudaki tartışmaların derinleşmesi bekleniyor. Film muhtemelen, sosyal medya platformlarının içerik denetimi konusundaki sorumluluklarını ve bu platformların toplumsal olaylardaki etkilerini sorgulayacak.

Sorkin'in yeni "Facebook" filmiyle, sosyal medyanın güçlü etkisinin ve platformların toplumsal dinamiklere olan katkılarının altını çizeceği tahmin ediliyor. Bu yapım, sosyal medyanın siyasi ve toplumsal tartışmalardaki rolünü daha geniş kitlelere aktararak dikkat çekmeyi amaçlıyor.