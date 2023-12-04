Godzilla x Kong: The New Empire'dan fragman geldi

Godzilla x Kong: The New Empire'dan fragman geldi
Godzilla x Kong: The New Empire filminden ilk fragman geldi. Yayınlanacak olan yeni film, 2021'deki Godzilla vs. Kong'un devamı olacak.

2021'de izleyiciyle buluşan Godzilla vs. Kong'un devamı niteliğindeki Godzilla x Kong: The New Empire filminden ilk resmi fragman paylaşıldı. Yayınlanan fragman, bu aksiyon dolu canavar filmiyle ilgili heyecan verici detayları ortaya koyuyor.

Godzilla x Kong: The New Empire'dan ilk fragman geldi

Godzilla vs. Kong, tarihin en büyük canavarlarının insanlığı tehdit ettiği efsanevi bir savaşı anlatarak 2021'de izleyicilerle buluşmuştu. Şimdi ise bu destansı savaşın ardındaki hikayeyi anlatan Godzilla x Kong: The New Empire, önümüzdeki yıl vizyona girecek.

Godzilla x Kong: The New Empire'nin konusu, önceki filmdeki gibi devasa canavarların insanlığa düşman olarak değil, müttefik olarak ortaya çıkmasını ele alacak. Film, Godzilla ve Kong'un, yeni bir rakiple birleşerek nasıl mücadele ettiğini izleyicilere aktaracak. Ancak, bu yeni rakip hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Yeni filmde, Rebecca Hall, Dan Stevens, Rachel House, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Stephanie Puggioni ve Jordy Campbell gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alacak. Filmin yönetmenliğini ise Adam Wingard üstleniyor.

Godzilla x Kong: The New Empire'nin vizyon tarihi 12 Nisan 2024 olarak belirlendi. Film, izleyicilerle sinema salonlarında buluşacak, bu tarihi heyecanla bekleyen sinema tutkunları için bir buluşma noktası olacak.

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