Hasan Can'ın Exxen'deki dizisi mahkemelik oldu

Acun Ilıcalı, 2021'de Exxen'de yayımlanan Hasan Can Kaya imzalı dizi Bir Yeraltı Sit-Com'u nedeniyle mahkemelik oldu. Dizinin izinsiz yayınlanması nedeniyle Ilıcalı, platforma dava açtı.

Televizyon yapımcısı ve medya patronu Acun Ilıcalı, Exxen adlı dizi ve film platformunda yayımlanan "Bir Yeraltı Sit-Com'u" adlı dizisinin izinsiz olarak başka bir platformda yayımlanması sebebiyle hukuki bir mücadeleye girişti. Dizi, Hasan Can Kaya tarafından hazırlandı ve Exxen'de lisanslı olarak yayınlanıyor.

Hasan Can'ın dizisi mahkemelik oldu

Edinilen bilgilere göre, dizi izleyicilerine ücretli abonelik sunan başka bir platformda izinsiz bir şekilde yayımlanmıştı. Kullanıcılar, bu platform üzerinden ödemeler yaparak diziye erişim sağlıyordu. Acun Ilıcalı'nın prodüksiyon ekibi, bu durumu tespit ederek platform hakkında şikayette bulundu.

Yapılan incelemelerde, söz konusu platformun sahibi olarak belirlenen A.A. adlı şahsın, kullanıcılardan abonelik ücreti almak amacıyla bir kamu bankasını kullandığı belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı'nın dilekçesi üzerine, Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun izinsiz yayınlanması ve mali hakların ihlali iddiasıyla soruşturma başlattı.

A.A., söz konusu suçlamalar nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Mahkeme süreci sonunda davanın sonucu ortaya çıkacak. Exxen ve Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı görüldü. Davanın gelişmeleri merakla bekleniyor.