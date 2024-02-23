Hem Nicolas Cage hem de Spider-Man Noir hayranlarını sevindirecek haber geldi!

Ortada dolaşan söylentilere göre Spider-Verse ile yollarını ayıran Cage, Noir'in dizisinde karşımıza çıkabilir.

Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi, çıkış yaptığı andan itibaren hem yeni grafikleri ve hikaye akışıyla hayranları büyülerken, hem de profesyonelce hazırlanan müzikleri, sahneleri ve çeşitlilik gösteren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Bu kadro içinde, Spider-Man Noir karakterine hayat veren Nicolas Cage de yer alıyordu.

SPİDER-MAN NOİR ROLÜNE DÖNECEK

Geçtiğimiz yılın ortalarında, Cage'in Spider-Verse evrenindeki rolüne devam etmeyeceği açıklanmıştı. Cage, Sony ile ilgili olduğunu belirterek, kararın kendisiyle ilgili olmadığını ve Spider-Man Noir rolünü sevdiğini ifade etmişti. O zamandan beri, Cage'in bu roldeki geleceği belirsizdi.

Söylentilere göre, Spider-Man Noir rolüne dönecek olan Nicolas Cage, bunu Spider-Verse evreninde değil, kendi yapımı olan Spider-Man Noir'de gerçekleştirecek. The Ankler'ın aktardığına göre, ünlü oyuncu ve yapım ekibi arasında, Noir rolü için ciddi görüşmeler yapılıyor.

Eğer bu rolü alırsa, Nicolas Cage, 1930'ların New York şehrinde, büyük depresyonun etkilerini gören Amerika'da binalar arasında süzülecek. Ayrıca, bu yapım diğer Spider-Man yapımlarında olduğu gibi Peter Parker etrafında şekillenmeyecek.