Hızlı ve Öfkeli 11'in vizyon tarihi ertelendi

Hızlı ve Öfkeli serisi, uzun yıllardır izleyicileri aksiyon dolu sahneleriyle ekrana kilitleyen bir fenomen haline geldi. Ancak, beklenen Hızlı ve Öfkeli 11'in vizyon tarihi, yönetmen Louis Leterrier'in açıklamalarına göre ertelendi.

Hızlı ve Öfkeli serisi, başlangıcından bu yana izleyicileri heyecanlandıran bir yapıma dönüştü. İlk filmi 2001 yılında "yarış filmi" olarak tanıtılan seri, zamanla aksiyonun vazgeçilmez öğelerini bünyesinde barındıran bir ikon haline geldi. Serinin final filmi olan Hızlı ve Öfkeli 11 ile karakterlerin hikayeleri devam edecek.

Hızlı ve Öfkeli 11'in çıkış tarihi belli oldu

Önceden planlanan vizyon tarihi 4 Nisan 2025'ti. Ancak, Hollywood'u derinden etkileyen SAG-AFTRA grevleri, Hızlı ve Öfkeli 11'in de ertelenmesine neden oldu.

Leterrier, bu yaz yeni bir korku filmi çekeceğini ve 15 Eylül'de bu projenin tamamlanacağını belirtti. Ardından, 16 Eylül'den itibaren Hızlı ve Öfkeli 11 üzerinde çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi. Ancak, film için yeni bir çekim takvimi henüz belirlenmediğinden, tamamlanması 2025'in ortalarını bulacak gibi görünüyor. Tahmini olarak, vizyon tarihi 2026 yaz ayları olarak öngörülüyor.