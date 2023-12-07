IMDb açıkladı! İşte 2023'ün en iyi filmleri
IMDb, 2023'ün en iyi filmlerini açıkladı. Tabii çok merak ediliyor acaba Oppenheimer ile Barbie arasındaki rekabeti kim kazandı? İşte detaylar...
Sinema dünyasının yakından takip ettiği çevrim içi platform IMDb, 2023'ün en iyi filmlerini açıkladı.
IMDb'ye göre 2023'ün en iyi filmleri hangileri? İşte sırasıyla o filmler....
IMDb'ye göre 2023'ün en iyi filmleri
Oppenheimer
- IMDb Puanı: 8.4
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Başroller: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon
- Film, nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanarak, Manhattan Projesi'ndeki rolünü ve atom bombasının geliştirilmesindeki etkisini anlatıyor.
Barbie
- IMDb Puanı: 7
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Greta Gerwig
- Başroller: Margot Robbie, Ryan Gosling
- Barbie, klasik oyuncak bebekten biraz farklı bir hikayeye sahip olan bir kadının güçlü ve eğlenceli bir şekilde kendi yolunu bulma çabasını anlatıyor.
Guardians of the Galaxy Vol. 3
- IMDb Puanı: 7.9
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: James Gunn
- Başroller: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
- Galaksinin Koruyucuları'nın üçüncü bölümü, Star-Lord ve ekibinin yeni maceralarını ve evreni koruma görevini sürdürmelerini konu alıyor.
The Little Mermaid
- IMDb Puanı: 7.2
- Tür: Aile, Fantastik, Müzikal
- Yönetmen: Rob Marshall
- Başroller: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem
- Küçük Deniz Kızı Ariel'in klasik hikayesini yeniden anlatan bu film, fantastik öğeleri ve unutulmaz şarkılarıyla dikkat çekiyor.
John Wick: Chapter 4
- IMDb Puanı: 7.7
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Yönetmen: Chad Stahelski
- Başrol: Keanu Reeves
- John Wick'in maceraları devam ediyor. Serinin dördüncü filmi, efsanevi suikastçının yeni görevlerini ve mücadelelerini konu alıyor.
The Super Mario Bros. Movie
- IMDb Puanı: 7.1
- Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi
- Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic
- Mario ve Luigi'nin eğlenceli dünyasını beyaz perdeye taşıyan animasyon filmi, ikonik karakterlerle dolu bir macerayı izleyicilere sunuyor.
Five Nights at Freddy's
- IMDb Puanı: 5.5
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Chris Columbus
- Popüler video oyunu serisine dayanan bu film, bir gece bekçisinin korkunç deneyimini konu alıyor.
Spider-Man: Across the Spider-Verse
- IMDb Puanı: 8.7
- Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers
- Ödüllü animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse'in devamı niteliğinde olan bu yapım, alternatif evrenler arası bir örümcek adam macerasını anlatıyor.
Killers of the Flower Moon
- IMDb Puanı: 8
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Martin Scorsese
- Başroller: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons
- Osage Indian Kabilesi'ne yönelik bir dizi gizemli cinayeti konu alan film, Amerika'nın tarihi bir dönemine ışık tutuyor.
The Flash
- IMDb Puanı: 6.7
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Andy Muschietti
- Başrol: Ezra Miller
- DC Evreni'nin hızlı kahramanı Flash'in solo filmi, zamanda yolculuk ve farklı evrenler arası maceraları ele alarak süper kahramanın geçmişine odaklanıyor.
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