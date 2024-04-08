IMDb'ye göre zirvedeki yapımlar hangileri? En yüksek puana sahip 10 film
Sinema tutkunlarının merakla beklediği IMDb'nin en popüler 10 filmi, sinema dünyasının nabzını tutan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. IMDb veri tabanında yer alan bu filmler, izleyicilerin ilgisini çekiyor ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte, IMDb'nin zirvedeki yapımı ve diğer dikkat çeken filmler...
IMDb'nin en popüler 10 film listesi, sinema dünyasının heyecanla takip edilen yapımlarını ortaya koyuyor. İşte, zirvedeki yapım ve listedeki diğer dikkat çeken filmler...
IMDb'ye göre zirvede hangi yapımlar var?
IMDb'nin veri tabanında yer alan bu filmler, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor ve geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Her biri kendi türünde önemli başarılar elde etmiş olan bu yapımlar, sinema tutkunlarının dikkatini çekiyor. İşte, IMDb'nin en popüler 10 film listesi:
- Damsel
- Dune: Çöl Gezegeni (2021)
- Immaculate (2024)
- Beterböcek Beterböcek (2024)
- Bar Fedaisi (1989)
- Zavallılar (2024)
- Hayalet Avcıları: Ürperti (2024)
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (2024)
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (2024)
- Bar Fedaisi / Road House (2024)
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