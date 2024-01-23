İnci Taneleri ne zaman? İnci Taneleri konusu nedir? İnci Taneleri oyuncu kadrosunda kimler var? İnci Taneleri hakkında detaylar...

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi İnci Taneleri, seyircilere duygu yüklü bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Yapılan fragman yayınıyla birlikte diziye dair heyecan dorukta. İşte, İnci Taneleri dizisi hakkında bilinmesi gereken detaylar...

İnci Taneleri ne zaman başlıyor?

İnci Taneleri'nin ilk bölüm fragmanı heyecanla beklenen birçok izleyici tarafından izlendi. Ancak, henüz diziye ait başlama tarihi resmi olarak açıklanmış değil. Yapımın kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

İnci Taneleri konusu

Dizide, cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın hikayesi izleyiciyle buluşacak. Kaybettiklerini arama mücadelesi, geçmişte yaşanan acılar, büyük sırlar ve hayatın zorluklarıyla başa çıkma çabası, dizinin temelini oluşturacak. Azem'in kolyesinden kopan inci tanelerini tekrar toplama çabası, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

İnci Taneleri oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan: Azem karakterini canlandıracak.

Hazar Ergüçlü: Başroldeki Yılmaz Erdoğan'a eşlik edecek.

Selma Ergeç

Kubilay Aka

Güven Kıraç

Yasemin Baştan

Yapım Ekibi:

İnci Taneleri'nin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez bulunuyor. Yapımcılığını ise dizinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan üstleniyor.

İnci Taneleri, sevilen ve deneyimli bir kadronun bir araya geldiği, duygusal derinliği olan bir dram dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz yayın tarihi belirsiz olsa da, diziyle ilgili beklentiler yüksek ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.