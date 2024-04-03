Joker: Folie À Deux'dan ilk afiş yayımlandı! Joaquin Phoenix ve Lady Gaga dans ediyor

Warner Bros. Pictures, Joker hayranlarını heyecanlandıran bir duyuruyla gündeme geldi. Ünlü yönetmen Todd Phillips'in yönettiği ve başrollerinde Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın yer aldığı "Joker: Folie À Deux" adlı devam filmi için ilk resmi afiş yayınlandı.

Warner Bros. Pictures, Joker hayranlarını heyecanlandıran bir haberle geldi. Ünlü yönetmen Todd Phillips'in yönettiği ve başrollerinde Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın yer aldığı "Joker: Folie À Deux" filminin ilk resmi afişi yayınlandı. Afişte Joaquin Phoenix ve Lady Gaga, etkileyici bir dans sahnesinde bir araya geliyor.

"Joker: Folie À Deux" ne zaman gösterime girecek?

Filmin merakla beklenen ilk fragmanının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Lady Gaga, devam filminde Harley Quinn karakteri olarak yer alacak ve fragmanda onu göreceğimiz haberleri de heyecanla karşılandı.

Filmin resmi yaş derecelendirmesi de belli oldu. "Joker: Folie À Deux", içerdiği güçlü şiddet, dil kullanımı, cinsellik ve kısa süreli çıplaklık nedeniyle R derecesi aldı.

2019 yapımı "Joker" filmiyle büyük başarı elde eden Joaquin Phoenix'in, Arthur Fleck olarak geri döneceği film, Gotham City'deki Arkham Asylum'da geçecek ve müzikal unsurları içerecek bir hikayeye sahip olacak.

Todd Phillips'in yönettiği ve Scott Silver'la birlikte senaryosunu yazdığı filmde, Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Jacob Lofland gibi isimler de başrolleri paylaşıyor.

"Joker: Folie À Deux", 4 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.